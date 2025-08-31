Preocupación institucional por el posible uso indebido del estadio Helmántico por parte del Salamanca UDS

La empresa Desarrollos Empresariales Deportivos, propietaria del estadio Helmántico, lleva todo el verano sin poder utilizar el recinto ubicado en Villares de la Reina para cualquier actividad ajena a la ejecución de las obras exigidas por las administraciones públicas para poder reabrirlo.

Esta circunstancia está conllevando que las tareas de oficina se tengan que realizar fuera del mismo y que, deportivamente, todos los equipos del Salamanca UDS, usuario de la instalación, se entrenen y jueguen en otros lugares.

Sin embargo, dos vídeos difundidos por el club han levantado la sospecha de que pueda haber empleado el interior del campo para rodarlos.

Javi Delgado, en la instalación deportiva | Salamanca Club de Fútbol UDS

Uno, emitido el 29 de agosto, es el del anuncio del fichaje de Javi Delgado para la primera plantilla, que el próximo fin de semana empezará la Liga en la cuarta categoría del fútbol por segundo curso seguido.

Otro, visible desde este día 31 del octavo mes del año, el de la campaña de captación de abonados para la temporada 2025-2026, en el que se juntan miembros de la entidad, del primer plantel y canteranos.

Instituciones involucradas en su cierre están investigando si se ha incumplido la orden de prohibición de uso del Helmántico.