Podemos Salamanca llama a manifestaciones a favor de Palestina respetuosas con los ciclistas de la Vuelta a España, si las hay, en la cuarta presencia del Israel-Premier Tech en la provincia

La Vuelta a España regresará este viernes a la provincia de Salamanca tras cinco años sin visitarla.

Lo hará en la antepenúltima etapa, que unirá Rueda (Valladolid) con Guijuelo a través de 161 kilómetros.

También en medio de la polémica por las manifestaciones que se están produciendo contra la participación en la carrera del Israel-Premier Tech, equipo fundado en 2015 que se ha ganado el derecho deportivo a correr esta prueba (en ningún caso acude invitado por la organización, que tampoco puede expulsarle si cumple la normativa de la prueba).

Autocar del cuadro israelí dirigiéndose al capitalino Recinto Ferial de La Aldehuela en 2020 | Onda Cero Salamanca

Partiendo de que las protestas para apoyar a Palestina están permitidas, pero los actos de boicot pueden ser constitutivos de delito, se va a reforzar la seguridad inicialmente prevista, tal y como informa esta radio en 'Más de uno Salamanca' y 'Noticias Mediodía' este jueves.

Salida de la etapa 16 de la Vuelta a España de 2020 | Onda Cero Salamanca

Dado que Podemos Salamanca está convocando a la población a exhibir banderas de Palestina al paso de los corredores por tierras charras, en el citado espacio también se recogen las palabras de su portavoz.

Giacomo Nizzolo, primer líder de la Vuelta a Castilla y León de 2022, en la Plaza Mayor de Guijuelo | Onda Cero Salamanca

Aurora Zarco defiende la legalidad de solidarizarse con el pueblo palestino, pero también solicita respetar a los deportistas y pone como ejemplo lo realizado por su partido el lunes durante el pregón de las Ferias y Fiestas de la capital.

Ciclistas del cuadro de israel encabezan el pelotón en el Alto de Valero dentro de la segunda jornada de la prueba autonómica de 2022 | Onda Cero Salamanca

Esta será la cuarta vez en la que el conjunto israelí ruede por la provincia de Salamanca y en ninguna de las anteriores era objeto de acciones reivindicativas.

Un par de corredores del israel-Premier Tech, por carreteras salmantinas hace tres años | Onda Cero Salamanca

Así, pedaleaba con tranquilidad en la primera etapa de la Vuelta a Castilla y León de 2018 (Alba de Tormes - Salamanca); en la decimosexta y la decimoséptima de la Vuelta a España de 2020 (Salamanca - Ciudad Rodrigo y Sequeros - Estación de esquí de La Covatilla) y en la segunda de la ronda autonómica de 2022 (Guijuelo - Guijuelo), en la que, además, su componente Giacomo Nizzolo, de Italia, partía como líder de la jornada.

Este apunte se añade a los expuestos por Onda Cero Salamanca a lo largo de 2025 con motivo de la llegada de esta 'grande' a territorio salmantino:

Lo que se conoce del paso de la Vuelta a España por Guijuelo y lo que se pretende llevar a cabo

¿Por dónde se plantea que salga de Salamanca la antepenúltima etapa de la Vuelta a España debido a las obras en la avenida de Saavedra y Fajardo?

Nuevos detalles sobre el paso de la Vuelta a España por la ciudad de Salamanca

Novedades en el recorrido de la etapa de la Vuelta a España que pasará por la provincia de Salamanca y acabará en Guijuelo

Las zonas de Guijuelo que acogerán eventos de la Vuelta a España

La Vuelta a España confirma el recorrido de su antepenúltima etapa adelantado por Onda Cero Salamanca

El bejarano Roberto Heras continuará en la dupla de ciclistas con más Vueltas a España ganadas

El Ayuntamiento de Salamanca asfaltará vías por las que pasará la Vuelta a España

Así será el último kilómetro de la etapa Rueda - Guijuelo de la Vuelta a España

Cambio en el recorrido de la Vuelta a España a su paso por Salamanca