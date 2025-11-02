El Perfumerías Avenida regresa a cifras de la temporada 2000-2001 con su tercera derrota en la Liga tras cinco partidos jugados

La derrota del Perfumerías Avenida por 73 a 65 en la cancha del Ensino, producida este domingo en la jornada 5 de Liga en la máxima división femenina del baloncesto, supone la tercera seguida para el equipo charro en todas las competiciones.

Y es que, después de perder por 57 a 65 con el IDK Gipuzkoa en el torneo liguero y por 70 a 78 con el Panathinaikos de Grecia en la Eurocopa, el conjunto salmantino ha sumado su tercer encuentro consecutivo cayendo por 8 puntos de diferencia.

Todo ello implica que la formación entrenada por Anna Montañana lleve cinco victorias y cinco tropiezos en los diez choques oficiales disputados en este curso (cuatro de torneo continental, cinco ligueros y uno de Supercopa).

Mientras que quedarse sin ganar en la Supercopa implicaba que la escuadra perfumera quedara eliminada en semifinales, en el segundo campeonato europeo se mantiene con vida, pues ocupa posición de acceso a 1/16 de final al ser líder de su grupo a falta de dos compromisos para cerrar la fase previa a las eliminatorias (acumula tres triunfos y una derrota).

En la Liga, la situación es distinta, pues los dos éxitos conseguidos chocan con las tres citas sin vencer ante el Araski (fuera), el IDK Gipuzkoa (en casa) y el Ensino (a domicilio).

Este balance de 2-3 deja al Avenida décimo, es decir, en zona de permanencia y fuera de las ocho plazas que clasifican para las rondas por el título y la Copa de la Reina.

Para encontrar un hecho similar hay que remontarse a la campaña 2000-2001, cuando, con el nombre de Halcón Viajes, firmaba estos mismos números y era noveno en la tabla.

Entonces, se imponía al Basket Zaragoza (84-49) y al Hospitalet (66-85), pero cedía frente al Gran Canaria (87-54), el Ros Casares (69-97) y el Cortegada (78-71).

Siguiendo retrocediendo en el tiempo, la vez más cercana en la que peor iban las cosas era en el curso 1997-1998, cuando llevaba una victoria y cuatro derrotas.