Los patrocinadores principales de las camisetas del Salamanca UDS

En sus 12 años de historia, el Salamanca UDS, fundado el 12 de agosto de 2013 bajo el nombre de Club de Fútbol Salmantino por Francisco Jorge Hernández Castellano, Mariano Román Martín y José Ramón Hernández Pando, ha tenido varios patrocinadores principales en su camiseta de juego.

Sus primeros partidos oficiales, disputados en la temporada 2013-2014 en la entonces cuarta y antepenúltima categoría del balompié, los disputaba con casacas de la Unión Deportiva Salamanca que llevaban el patrocinio de Caja Duero y a las que tapaba con esparadrapo el escudo de la entidad de la que las tomaba, pues estaba desautorizado a usarlo.

Luciendo ya su propia vestimenta, portaba el logotipo de Hotel Salamanca Suite Studios hasta la campaña 2015-2016, cuando le relevaba Berkeley Minera.

El curso 2018-2019 lo afrontaba sin anunciante principal en la zamarra, llegando uno después el mexicano Liomex.

En la sesión 2020-2021 carecía de primer patrocinador, pero optaba por promocionar a la localidad de Salamanca con el eslogan 'Salamanca. Ciudad del talento'.

En la 2021-2022 aparecía One Fence, una supuesta empresa cuya página web lleva indicando lo mismo desde entonces: "Coming soon" ("Muy pronto").

La clínica azteca Medyarthros era la encargada de figurar en la parte delantera de la prenda deportiva en la temporada 2023-2024 y su dueño, Rafael Ortega, de México, daba los detalles de la operación en el programa de Onda Cero Salamanca 'La Brújula de Radioestadio' del 8 de noviembre de 2022.

Una más tarde tampoco había patrocinador, siendo el lema '100 años de Unión. 1923-2023' el impreso en la ropa.

Para la 2024-2025 se reservaba espacio a Meins, que dejaba de ser anunciante de la entidad al finalizar la Liga.

Su hueco lo ocupa ahora el barcelonés Restaurante Salamanca, al que la primera plantilla acudía tras jugar a domicilio frente al Sant Andreu en 2023 y que también acogía al mexicano Manuel Lovato (presidente del Salamanca UDS) y a Carlos Martín (expresidente de la institución deportiva y socio único de 'Academias Internacionales Salamanca UDS SL') con motivo de su participación en el 'Mobile World Congess' en 2025.

El propietario del establecimiento, Silvestre Sánchez Sierra, explicaba el proceso seguido para convertirse en patrocinador del club en la última emisión 'La Brújula de Radioestadio' (19 de septiembre de 2025).