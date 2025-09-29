DEPORTES

El Pabellón Municipal de Würzburg-Silvia Domínguez estará preparado para el debut liguero en casa del Perfumerías Avenida y las obras del segundo acceso al Reina Sofía, donde juegan Unionistas y el Monterrey, "van según lo previsto"

Palabras de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Almudena Parres

Roberto Benito

Salamanca |

Imagen del Reina Sofía, campo de titularidad municipal
Imagen del Reina Sofía, campo de titularidad municipal | Onda Cero Salamanca

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Almudena Parres, ha presentado este lunes las mejoras realizadas en la Piscina Municipal de La Alamedilla para que pueda acoger pruebas de carácter provincial y autonómico.

A pregunta de Onda Cero, también ha repasado la situación de las obras que se están llevando a cabo en el Pabellón Municipal de Würzburg-Silvia Domínguez: "Van a buen ritmo. Ya se han cambiado los asientos. Falta parte de los vestuarios. La Liga para el Perfumerías Avenida femenino de baloncesto empieza allí el 12 de octubre. Para esa fecha va a estar todo seguro".

En cuanto a la ejecución de un nuevo acceso al estadio de fútbol Reina Sofía, en el que ejercen como locales Unionistas y el Monterrey, Parres ha afirmado a esta emisora que "se está trabajando en ello y las obras van según lo previsto".

