'Onda Cero Salamanca' crea el 'Premio Silvia Domínguez' y sortea un póster firmado por ella

Después de parar en navidades, 'La Banda', la tertulia deportiva semanal de Onda Cero Salamanca que puede escucharse en su página web, Facebook y Twitter, regresaba este jueves, 8 de enero de 2026, de manera especial.

Agradecimiento del Avenida a Silvia Domínguez en las pantallas del pabellón que lleva su nombre | Onda Cero Salamanca

Lo hacía desde la pista del Pabellón Municipal de Würzburg-Silvia Domínguez para homenajear a quien da parte del nombre a este polideportivo, la jugadora con más encuentros oficiales disputados con el Perfumerías Avenida.

La casaca de Silvia cuelga de lo alto de la instalación desde el miércoles | Onda Cero Salamanca

Los 694 choques afrontados por Silvia Domínguez, además de lo que representa para la entidad deportiva, ya que deja un legado deportivo y extradeportivo a pesar de retirarse en 2025, eran reconocidos un día antes con la retirada de su camiseta en este recinto.

Los participantes en el programa, con la retirada camiseta de Silvia Domínguez al fondo | Onda Cero Salamanca

Por eso, con la prenda de fondo y quien la portaba delante, el programa se centraba en su figura y repasaba sus dos etapas en el club perfumero desde diferentes áreas.

El Würzburg-Silvia Domínguez, transformado en estudio de radio | Onda Cero Salamanca

A través de la conversación mantenida con el presentador, Roberto Benito, y con los tertulianos Gary de Haro, Álex García Santana y Cristina Martín Talón, la protagonista recordaba aspectos de su trayectoria y desvelaba otros desconocidos.

Uno de los momentos de la tertulia | Onda Cero Salamanca

El presidente del Perfumerías Avenida, Jorge Recio, también dejaba alguna anécdota a la que acompañaban otras aportadas por diversas voces que rendían tributo a la excapitana del equipo salmantino que milita en la máxima división femenina de baloncesto.

El director de Comunicación del Perfumerías Avenida, Germán Rubio, guarda con cariño un texto que le escribió Silvia Domínguez en Turquía | Onda Cero Salamanca

Durante la grabación, el director de la radio, Roberto Mayado, anunciaba la creación del 'Premio Silvia Domínguez', con el que la emisora va a galardonar desde esta campaña a la considerada mejor jugadora del Avenida en cada curso.

Anuncio de la puesta en marcha de la distinción | Onda Cero Salamanca

Además, el citado De Haro, dueño de Monster Mondays Creativity y autor del póster empleado por el club para el acto de colgar la camiseta, entregaba uno a Onda Cero Salamanca para que Silvia lo firmara y pueda ser sorteado en 'La Banda', por lo que los interesados en llevárselo han de escuchar con atención esta emisión y las próximas, pues en ellas se va a informar sobre el procedimiento a seguir y quién es el afortunado que se lleva una parte del legado de Silvia Domínguez.