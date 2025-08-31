Las novedades del Reina Sofía en el Unionistas - Osasuna B que abre la Liga 2025-2026

La Liga 2025-2026 ya está en marcha en la tercera categoría del fútbol, en la que Unionistas de Salamanca compite por octava ocasión (todas seguidas).
En ella abría la competición el sábado 30 de agosto recibiendo a Osasuna B y cayendo por primera vez en un estreno liguero como local (0-1).
El recinto deportivo en el que se desarrollaba el partido, el Reina Sofía, de titularidad municipal, presentaba varias novedades, entre las que destacaban las cabinas de prensa situadas en la Grada Sur, que, a pesar de estar ya disponibles y ser utilizadas, necesitan de varios remates para estar completas.
Esas obras también hay que llevarlas a cabo en los palcos ubicados en el mismo sector y todavía pendientes de estrenarse.
En este mismo lugar se colocaban las cuatro cámaras de la retransmisión televisiva.
Dos de ellas tienen su sitio en el ampliado balcón central.
El otro par se localiza en unos andamios fijados en las proximidades de las áreas.
En la Grada Norte están preparados unos soportes para colgar un videomarcador, tal y como detallaba la directiva de Unionistas en la Asamblea General Extraordinaria de Socios del 7 de junio del presente año.
Por su parte, en los existentes en el Fondo Oeste y el Fondo Este se proyectaba el diseño de cartelería, basado en los dibujos animados de 'Astérix'.
En cuanto a los bares, han cambiado de empresa gestora, la cual se encuentra al frente de su explotación desde la pretemporada.
Al encuentro lo precedía un minuto de silencio en memora de los aficionados de Unionistas fallecidos desde la creación del club (2013) y se pretende que esta iniciativa se repita cada curso en el primer compromiso que el conjunto blanquinegro afronte como local.
El de este sábado se jugaba con el nuevo balón de esta división.
Si nos centramos en el césped, se halla mejor que en el último choque disputado sobre él (9 de agosto).
En una de sus bandas y entre los dos banquillos está el hogar del monitor de videoarbitraje, incorporado esta campaña al tercer escalón del balompié.
Con la entrega de una tarjeta al cuarto árbitro, los dos contendientes pedían una de las dos revisiones a las que tienen derecho (se mantienen si el colegiado cambia su decisión y se pierde una por cada acierto del juez de la contienda).
Aunque Pedro Oreiro revisaba un par de acciones (también el gol), sus decisiones iniciales seguían.
Otra novedad vivida en el Reina Sofía era que el cuadro visitante efectuaba seis cambios, uno más de los permitidos, al tener uno de sus futbolistas "posibilidad de conmoción cerebral" tras un golpe, circunstancia certificada por el médico de Unionistas, Javier González, ante la ausencia de licencia federativa de doctor en la formación de Pamplona.
A la conclusión del duelo, junto al vestuario de la escuadra salmantina se inauguraba una zona mixta para que los medios de comunicación entrevisten individualmente a los jugadores de la plantilla charra que deseen, si bien Unionistas negaba la posibilidad de preguntar a Unai Marino.
Debido a ello y en una sala de prensa que ya incluye el logotipo de Telefurgo (patrocinador principal de la disciplina popular desde este verano), su entrenador, Oriol Riera, que rompía la puerta del vestidor tras el pitido final, era el encargado de explicar la jugada que propiciaba el único tanto de una cita que ya forma parte de la historia negativa de Unionistas.