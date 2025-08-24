El motivo de la expulsión de 'Farru' en el Zamora - Unionistas de la final de la fase autonómica de la Copa Federación

Unionistas ha quedado eliminado de la Copa Federación al perder por 1-0 con el Zamora en la final de la fase autonómica.

El único gol del encuentro ha llegado en el minuto 58, 20 después de la expulsión del jugador visitante José María Pérez, 'Farru'.

Según refleja el acta arbitral, a la que ha tenido acceso Onda Cero Salamanca, la razón de esta medida es ajena a la comisión de una falta o una protesta: "Por pisar en el costado de un contrario, después de una disputa entre ambos, cuando el balón ya había salido por la línea de banda y no estaba en juego".

Esta circunstancia y otras decisiones tomadas por el colegiado Agustín Valverde Refoyo han molestado al entrenador del equipo salmantino, Oriol Riera, quien a la conclusión del choque ha manifestado su sorpresa porque este duelo que medía a dos conjuntos de la tercera categoría lo haya dirigido un árbitro de la quinta división y de Zamora, lugar de uno de los contendientes.