Las medidas de seguridad de los museos de Salamanca para evitar robos como el ocurrido en el Louvre

En públicos y privados

Roberto Benito

Salamanca |

Vidrieras de la Casa Lis
Vidrieras de la Casa Lis | Onda Cero Salamanca

La sustracción de joyas en el Museo del Louvre de París (Francia) este fin de semana lleva a preguntarse si las medidas de seguridad de estos espacios son suficientes.

Aunque los protocolos y las acciones pueden fallar, los recintos museísticos públicos y privados de Salamanca ponen de su parte para evitarlo.

Así lo relatan Alberto Bescós (director del Museo de Salamanca) y Pedro Pérez Castro (director del Museo Art Nouveau y Art Déco-Casa Lis) en el programa de Onda Cero Salamanca 'Noticias Mediodía' de este lunes.

