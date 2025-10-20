Las medidas de seguridad de los museos de Salamanca para evitar robos como el ocurrido en el Louvre

La sustracción de joyas en el Museo del Louvre de París (Francia) este fin de semana lleva a preguntarse si las medidas de seguridad de estos espacios son suficientes.

Aunque los protocolos y las acciones pueden fallar, los recintos museísticos públicos y privados de Salamanca ponen de su parte para evitarlo.

Así lo relatan Alberto Bescós (director del Museo de Salamanca) y Pedro Pérez Castro (director del Museo Art Nouveau y Art Déco-Casa Lis) en el programa de Onda Cero Salamanca 'Noticias Mediodía' de este lunes.