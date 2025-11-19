ONDA CERO

Las más de 350 obras presentadas al 'XXIV Concurso de Dibujo Infantil' de 'Onda Cero Salamanca', expuestas en el Centro Municipal Integrado Trujillo

Las ganadoras ilustrarán el calendario de 2026 elaborado por la emisora

Salamanca |

Algunas de las ilustraciones | Onda Cero Salamanca

Una vez concluido el plazo de presentación de obras para participar en el 'XXIV Concurso de Dibujo Infantil' de Onda Cero Salamanca, las más de 350 ilustraciones presentadas se encuentran expuestas en el Centro Municipal Integrado Trujillo, situado en la capitalina plaza de Trujillo, 3.

Los dibujos que ganen el certamen aparecerán en el calendario oficial de 2026 que elaborará esta radio.

Además, los premiados se llevarán diplomas, recibirán obsequios y participarán en el sorteo de una entrada familiar para el parque Puy du Fou España, que se encuentra en la ciudad de Toledo.

Mientras el jurado delibera, el publico puede acudir a disfrutar de los dibujos de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21 horas hasta el 28 de noviembre.

Cartel de la exposición | Onda Cero Salamanca
