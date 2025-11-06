El Juez Único de Competición de la Real Federación Española de Fútbol decide investigar la posible alineación indebida cometida por el Athletic Club B ante Unionistas

La Real Federación Española de Fútbol ya ha tomado una primera decisión sobre la reclamación de Unionistas por posible alineación indebida del Athletic Club B en su partido de la jornada 10 de Liga en la tercera categoría del balompié.

Tras estudiar los escritos presentados por los dos equipos, el Juez Único de Competición seguirá investigando el caso.

Así, en su resolución de esta semana acuerda "la incoación de un expediente ordinario, con el objeto de esclarecer los hechos denunciados y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse".