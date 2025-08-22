FERIAS Y FIESTAS

La iluminación festiva de septiembre empieza a decorar Salamanca

En el Recinto Ferial de La Aldehuela

Roberto Benito

Salamanca |

Aspecto del Recinto Ferial de La Aldehuela este viernes
Aspecto del Recinto Ferial de La Aldehuela este viernes | Onda Cero Salamanca

Aunque las Ferias y Fiestas de Salamanca se desarrollarán oficialmente entre el 7 y el 15 de septiembre, habrá actividades antes y después.

Entre las que empezarán el 7 y terminarán posteriormente se encuentran las atracciones ubicadas en el Recinto Ferial de La Aldehuela.

En dicho lugar y sus alrededores ya ha comenzado la instalación de las luces que iluminarán el espacio.

También se están acondicionando las zonas verdes que lo rodean segando los rastrojos de las cunetas y la hierba de la glorieta de la Policía Local (anteriormente denominada rotonda del Arenal del Ángel).

