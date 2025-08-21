Un hongo y las altas temperaturas perjudican el estado del césped del Reina Sofía, campo en el que juegan Unionistas y el Monterrey

Como recogía Onda Cero Salamanca tras la disputa del Unionistas - Salamanca UDS de la fase autonómica de la Copa Federación de fútbol, celebrado el 9 de agosto, el césped del Reina Sofía, de titularidad municipal, se encuentra en mal estado.

Este recinto, en el que juegan como locales el primer equipo masculino del club presidido por Roberto Pescador (milita en la tercera categoría) y el Real Salamanca Monterrey, de la séptima, acogerá este viernes un partido amistoso entre el conjunto blanquinegro y la Asociación Deportiva Mérida, de su mismo nivel.

Lo hará con la hierba sin mejorar con respecto al último compromiso que se celebraba sobre ella.

Según ha podido saber esta radio, los motivos de esta causa son la presencia de un hongo y las altas temperaturas de la semana pasada.

Las partes implicadas trabajan en solucionar la situación lo antes posible.