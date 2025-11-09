Los goles ligueros de Unionistas en el Reina Sofía, en la segunda parte y en el Fondo Este

Unionistas lleva seis goles a favor como local en la Liga 2025-2026.

Tres de ellos se los hacía al Avilés en la jornada 4; dos, a la Asociación Deportiva Mérida en la 7, y otro, al Pontevedra en la 11, jugada este sábado.

Todos ellos siguen el mismo patrón: haber sido anotados en la segunda parte y en la misma zona del campo, el Fondo Este.

Por si fuera poco, así conseguía cuatro de los cinco tantos obtenidos en los otros dos compromisos disputados en el Reina Sofía en este curso, correspondientes al Unionistas 3 - Oviedo B 1 (amistoso) y al Unionistas 2 - Salamanca UDS 0 (jornada 2 de la fase autonómica de la Copa Federación).

Precisamente, en este último choque llegaba la única diana de la formación blanquinegra que incumple esta circunstancia, ya que su exjugador Gabriel Arrocha, 'Palmero', abría el marcador en el primer tiempo y en la portería ubicada en el Fondo Oeste.