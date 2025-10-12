La expulsión de un espectador visitante en el Unionistas de Salamanca Club de Fútbol - Asociación Deportiva Mérida, omitida en un acta arbitral que recoge un problema con los vestuarios del Reina Sofía

La segunda victoria liguera de Unionistas en la presente temporada, conseguida este sábado en la jornada 7 de la tercera categoría tras imponerse a la Asociación Deportiva Mérida por 2-0, le permite sumar 3 puntos, pero le impide salir de las posiciones de descenso.

El club local, que ha sido multado esta semana porque un espectador escupía a un grupo de deportistas en su anterior encuentro en casa, volvía a necesitar que la Policía Nacional interviniera en la Grada Sur para expulsar del recinto a un aficionado visitante que se encaraba con seguidores de la formación salmantina.

Este hecho se omite en el acta arbitral, que, sin embargo, refleja un problema con los vestuarios: "Al llegar a las instalaciones deportivas, el mismo vestuario del equipo arbitral estaba ocupado por otro equipo arbitral de un partido de un campo anexo, imposibilitándonos realizar nuestras tareas administrativas previas con la antelación suficiente".