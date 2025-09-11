La experiencia de Gabri Palmero, de Unionistas, jugando ante la selección de Palestina

El jugador de Unionistas Gabri Palmero, cedido al conjunto charro por el Tenerife (comparten grupo en la tercera categoría del fútbol), ya está en Salamanca tras afrontar dos encuentros amistosos con su selección, Malasia.

Aunque nacía en Santa Cruz de La Palma en 2002, juega en este combinado nacional por los orígenes de su abuela paterna.

Estos dos compromisos representaban su tercero y cuarto con esta formación, con la que debutaba el 29 de mayo de 2025 (Malasia 1 - Cabo Verde 1).

El 4 de septiembre el país malasio vencía a Singapur por 2 a 1, mientras que el 8 ganaba 1-0 a Palestina en medio de los movimientos que están tratando de solidarizarse con este rincón del planeta.

Según cuenta Palmero a Onda Cero Salamanca, la situación que afronta este lugar, en conflicto con Israel, se colaba en el choque: "Pienso que fue un acuerdo entre las federaciones para echar una mano a Palestina por los momentos delicados que está pasando. Se hicieron rituales y ceremonias. Oramos por esas personas que lo están pasando mal y para que Palestina sintiera el apoyo malayo".

Con esta acción, ambas escuadras trataban de demostrar que el deporte está para unir en vez de para separar.