DEPORTES

Las etapas de la Vuelta a Salamanca de 2025

La ronda se disputará del 19 al 21 de septiembre

Roberto Benito

Salamanca |

Contrarreloj de la primera etapa de la Vuelta a Castilla y León para categorías Élite y Sub 23
Septiembre va a ser un mes en el que el ciclismo adquirirá importancia en el deporte salmantino.

A la llegada a la provincia de la antepenúltima etapa de la Vuelta a España (el día 12 con su antepenúltima etapa, Rueda - Guijuelo, sobre la que esta radio lleva ofreciendo detalles todo el año), se une la disputa de la Vuelta a Salamanca.

Destinada a las categorías Élite y Sub 23, es decir, las inmediatamente inferiores a la sénior, recuperará el modelo de tres jornadas perdido en 2024, cuando constaba de dos.

Aunque falta que la organización lo haga oficial y lo presente, el recorrido diseñado para los tres días de competición, que irán del 19 al 21 de septiembre, será: La Alberca - Ledrada (se repetirán la salida y la meta de la primera fecha de la anterior edición), Cantalpino - Babilafuente y Salamanca - Salamanca.

La última etapa consistirá en una contrarreloj parecida a la desarrollada el 21 de julio del presente año en la capital provincial dentro de la jornada inaugural de la Vuelta a Castilla y León Élite y Sub 23.

