El estreno del remozado Pabellón Municipal de Würzburg-Silvia Domínguez, con victoria del Perfumerías Avenida, obras pendientes y presencia de una parte de su nombre

Después de perder en las semifinales de la Supercopa y en la jornada 1 de la Liga, el Perfumerías Avenida consigue esta semana su primer par de triunfos de la temporada al vencer al Panathinaikos de Grecia en la Eurcopa y al Cadí La Seu en la jornada 2 del torneo de la regularidad en el máximo escalón femenino del baloncesto español.

Entrada al polideportivo | Onda Cero Salamanca

La victoria perfumera, lograda por 69 a 57 este domingo, se produce en el primer partido con el añadido de 'Silvia Domínguez' a la clásica denominación de 'Pabellón Municipal de Würzburg'.

Acceso a las gradas | Onda Cero Salamanca

Con presencia de la excapitana del conjunto salmantino, que sigue desde la grada el estreno como local de su exequipo en el actual curso, el recinto presenta varias novedades.

Aspecto del recinto | Onda Cero Salamanca

La principal, el cambio de los asientos, que pasan de ser amarillos y sin respaldo algunos de ellos, a azules y con parte para apoyar la espalda en todos.

A pesar de los cambios y de la sugerencia para solventar el problema, uno de los pupitres de los periodistas sigue estando entre dos butacas | Onda Cero Salamanca

Las barandillas y pasamanos también cambian de color: dejan el amarillo y se ponen el negro.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Almudena Parres, en la zona de autoridades | Onda Cero Salamanca

Otra parte que desaparece es el rótulo del Ayuntamiento de Salamanca en el palco y en el acceso a los vestuarios.

Silvia Domínguez, en el graderío | Onda Cero Salamanca

Ahí se está centrando la obra ahora, pues faltan dos por arreglar, lo que, de momento, provoca que la escuadra visitante tenga que usar el que está pegado al local.

Jugadoras del Cadí La Seu, en la puerta del circunstancial vestuario visitante | Onda Cero Salamanca

De hecho, el acceso al antiguo vestuario foráneo está cerrado.

Acceso cerrado a la parte en obras | Onda Cero Salamanca

Entre las tareas que faltan por acometer también se encuentra variar la megafonía, labor prevista para antes de final de año.

El nuevo animador del Avenida, pendiente de que se actualice la megafonía | Onda Cero Salamanca

Lo que esta campaña le va a tocar hacer al Avenida en cada choque como local es pegar y despegar las pegatinas que se colocan en la pista y en las canastas correspondientes a la competición que le toque jugar: Liga o Eurocopa.

La normativa de la Federación Española de Baloncesto obliga a poner y quitar sus emblemas de la cancha | Onda Cero Salamanca

La bandera del segundo torneo continental ya está colocada y será innecesario quitarla durante la temporada 2025-2026, que, de momento, se disputa sin los recuerdos en los fondos de la Euroliga ganada en 2011.

El Pabellón Municipal de Würzburg-Silvia Domínguez ya espera el duelo de la Eurocopa del próximo miércoles | Onda Cero Salamanca

Eso sí, aunque el polideportivo esté en reformas y la pancarta ausente, la afición anima y cumple con el eslogan que contiene: 'Salamanca, con sus Reinas de Europa'.