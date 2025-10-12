El estreno del remozado Pabellón Municipal de Würzburg-Silvia Domínguez, con victoria del Perfumerías Avenida, obras pendientes y presencia de una parte de su nombre

Después de perder en las semifinales de la Supercopa y en la jornada 1 de la Liga, el Perfumerías Avenida consigue esta semana su primer par de triunfos de la temporada al vencer al Panathinaikos de Grecia en la Eurcopa y al Cadí La Seu en la jornada 2 del torneo de la regularidad en el máximo escalón femenino del baloncesto español.
La victoria perfumera, lograda por 69 a 57 este domingo, se produce en el primer partido con el añadido de 'Silvia Domínguez' a la clásica denominación de 'Pabellón Municipal de Würzburg'.
Con presencia de la excapitana del conjunto salmantino, que sigue desde la grada el estreno como local de su exequipo en el actual curso, el recinto presenta varias novedades.
La principal, el cambio de los asientos, que pasan de ser amarillos y sin respaldo algunos de ellos, a azules y con parte para apoyar la espalda en todos.
Las barandillas y pasamanos también cambian de color: dejan el amarillo y se ponen el negro.
Otra parte que desaparece es el rótulo del Ayuntamiento de Salamanca en el palco y en el acceso a los vestuarios.
Ahí se está centrando la obra ahora, pues faltan dos por arreglar, lo que, de momento, provoca que la escuadra visitante tenga que usar el que está pegado al local.
De hecho, el acceso al antiguo vestuario foráneo está cerrado.
Entre las tareas que faltan por acometer también se encuentra variar la megafonía, labor prevista para antes de final de año.
Lo que esta campaña le va a tocar hacer al Avenida en cada choque como local es pegar y despegar las pegatinas que se colocan en la pista y en las canastas correspondientes a la competición que le toque jugar: Liga o Eurocopa.
La bandera del segundo torneo continental ya está colocada y será innecesario quitarla durante la temporada 2025-2026, que, de momento, se disputa sin los recuerdos en los fondos de la Euroliga ganada en 2011.
Eso sí, aunque el polideportivo esté en reformas y la pancarta ausente, la afición anima y cumple con el eslogan que contiene: 'Salamanca, con sus Reinas de Europa'.