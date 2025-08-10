Espectadores sin entrada, césped arenoso, acuerdo por los pantalones y falta de parches en unas camisetas, entre las curiosidades del primer Unionistas - Salamanca UDS de Copa Federación

El Unionistas de Salamanca Club de Fútbol 2 - Salamanca Club de Fútbol UDS 0 de la segunda y penúltima jornada de la fase autonómica de la Copa Federación, disputado este sábado entre los dos principales representantes del balompié salmantino (el primero milita en la tercera categoría y el segundo, en la cuarta), deja varios detalles más allá del resultado y del juego desplegado, de que Unionistas se mantenga líder del grupo (el Guijuelo o él disputará la final) y de que el Salamanca UDS terminara eliminado (también lo está el otro participante, el Santa Marta).

Aspecto del campo | Onda Cero Salamanca

A la instalación en la que tenía lugar el duelo, el Reina Sofía, intentaban acceder por lugares prohibidos cinco personas que eran expulsadas de un recinto cuyo césped presentaba varias zonas arenosas, razón por la cual Unionistas informaba la semana pasada de que en la presente se iba a iniciar un nuevo tratamiento en la hierba por parte de la empresa contratada por el Ayuntamiento de Salamanca, responsable del mantenimiento desde la campaña 2023-2024.

Alineación de Unionistas | Onda Cero Salamanca

El equipo local, que estrenaba segundo entrenador, Pablo García (su incorporación se anunciaba en una actualización de la plantilla publicada en las redes sociales de la entidad deportiva), lucía los pantalones de su segundo y tercer equipamiento, de color blanco, en vez de los habituales negros.

Los deportistas titulares del Salamanca UDS posan en el Reina Sofía | Onda Cero Salamanca

Esto se debía a un acuerdo entre los dos clubes, pues Unionistas esgrimía que le faltaban algunos de esa tonalidad y el Salamanca UDS que también estaba falto de nuevo material.

Aleix Gorjón (Unionistas) y el uruguayo Pablo Servetti (Salamanca UDS) | Onda Cero Salamanca

De hecho, las camisetas de la formación visitante carecían del parche de la Real Federación Española de Fútbol, de carácter obligatorio para cumplir con el Punto 7 del Artículo 41 del Título 7 de las 'Normas reguladoras y bases de competición de los torneos Federación de fútbol masculino' para la temporada 2025-2026, razón que, en función de la importancia que le quiera dar el árbitro ante el estamento federativo, podría provocar una advertencia de sanción o, directamente, una multa al combinado presidido por el mexicano Manuel Lovato.

Saludos a la conclusión del choque | Onda Cero Salamanca

En la página web y en la aplicación de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol lo que aparece es que ninguno de los dos conjuntos, como en la jornada anterior, tenía técnico, algo que, según expone a Onda Cero Salamanca el organismo autonómico, se debe a que hay algunas licencias que, a pesar de encontrarse tramitadas, falta volcarlas a un sistema informático que ya recoge el primer duelo entre Unionistas y el Salamanca UDS fuera de la Liga y militando en divisiones diferentes, el segundo triunfo de la formación popular ante este adversario y la primera vez en la que la formación del Reina Sofía (otrora la del Rosa Colorado y Las Pistas) le marca dos goles a la del Helmántico (anteriormente la de Las Pistas, donde le toca volver a ejercer como anfitriona desde este verano hasta que las reformas del estadio propiedad de Desarrollos Empresariales Deportivos concluyan y sean aprobadas).