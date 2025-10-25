El día en el que Doñinos de Salamanca fue Valdebebas para Xabi Alonso

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, debuta este fin de semana como técnico del equipo blanco en un clásico del fútbol español, es decir, en un partido que mide al conjunto madrileño con el Barcelona.

Previsto para este domingo a las 16:15 horas y correspondiente a la jornada 10 de Liga en Primera División, también va a suponer su primer cara a cara en España con el alemán Hansi Flick, preparador del bando azulgrana.

Mientras que el inquilino del banquillo del Barça carece de experiencia dirigiendo en la provincia de Salamanca, Alonso la tiene por partida doble.

Momento del encuentro entre Xabi Alonso y personal del Ayuntamiento y el equipo de Doñinos de Salamanca | Onda Cero Salamanca

Y es que, en su etapa al frente de la Real Sociedad B visitaba a Unionistas (derrota charra por 1-3 en la jornada 3) y al Guijuelo (victoria guijuelense por 3-0 en la 22) en la Liga 2019-2020 de la tercera categoría, interrumpida a diez encuentros para el final debido a la pandemia del covid-19.

Conversación durante la sesión preparatoria | Onda Cero Salamanca

Las Pistas (Villares de la Reina) y el Luis Ramos (Guijuelo); ambos de titularidad municipal, eran los campos en los que se disputaban los duelos, pero el que fuera campeón mundial con España durante su época como jugador pisaba uno más: el de Doñinos de Salamanca.

Denominado 'Joaquín Grimaldo' desde 2022, ese recinto era el elegido por el excentrocampista para que el filial donostiarra pudiera llevar a cabo un entrenamiento en las horas previas a enfrentarse a Unionistas.

Como muestra de agradecimiento por permitirle usar la instalación el 31 de agosto de 2019, la Real entregaba unos regalos para los vecinos de un pueblo que, aunque esté situado a 232 kilómetros de Valdebebas, donde se ubica la Ciudad Deportiva del Real Madrid, puede presumir de compartir una circunstancia desvelada este sábado por Onda Cero Salamanca: ser lugar de preparación para una plantilla entrenada por Xabi Alonso.