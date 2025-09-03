DEPORTES

El debut liguero de Hugo de Bustos con Unionistas y en Primera Federación

Ante Osasuna B

Roberto Benito

Salamanca |

El extremo celebra un gol con Carlos de la Nava en su estreno oficial
El extremo celebra un gol con Carlos de la Nava en su estreno oficial | Onda Cero Salamanca

Aunque debutaba oficialmente con Unionistas el 3 de agosto de 2025 en la primera jornada de la fase autonómica de la Copa Federación (victoria de su equipo por 0 a 4 ante el Santa Marta, de la quinta categoría del fútbol), el salmantino Hugo de Bustos se estrenaba en la Liga con el conjunto blanquinegro el pasado sábado.

En el primer partido liguero del curso 2025-2026, De Bustos entraba al campo en el minuto 87, cuando el resultado era de 0-0.

A pesar de que la formación charra terminaba perdiendo por 0 a 1 con Osasuna B, ese momento resultaba histórico para él, ya que también suponía su debut en Primera Federación (tercer nivel del balompié español).

El extremo, que es el primer canterano del club con contrato profesional, ha mostrado lo que sentía en ese momento en declaraciones a Onda Cero Salamanca emitidas por 'Noticias Matinal' este miércoles.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer