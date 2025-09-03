El debut liguero de Hugo de Bustos con Unionistas y en Primera Federación

Aunque debutaba oficialmente con Unionistas el 3 de agosto de 2025 en la primera jornada de la fase autonómica de la Copa Federación (victoria de su equipo por 0 a 4 ante el Santa Marta, de la quinta categoría del fútbol), el salmantino Hugo de Bustos se estrenaba en la Liga con el conjunto blanquinegro el pasado sábado.

En el primer partido liguero del curso 2025-2026, De Bustos entraba al campo en el minuto 87, cuando el resultado era de 0-0.

A pesar de que la formación charra terminaba perdiendo por 0 a 1 con Osasuna B, ese momento resultaba histórico para él, ya que también suponía su debut en Primera Federación (tercer nivel del balompié español).

El extremo, que es el primer canterano del club con contrato profesional, ha mostrado lo que sentía en ese momento en declaraciones a Onda Cero Salamanca emitidas por 'Noticias Matinal' este miércoles.