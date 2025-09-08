Concluye el 'Salamaq' de las cuatro novedades

'Salamaq', la feria del sector primario que la Diputación de Salamanca organiza cada mes de septiembre en su Recinto Ferial, termina este lunes.
Inaugurada el jueves con presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y con retransmisión desde el lugar del programa de Onda Cero 'Más de uno Salamanca', ha supuesto el primer evento de las Ferias y Fiestas de la capital provincial.
Esta edición, cuyo balance se realizará mañana a las 12 horas, ha sido la de las cuatro novedades.
La más destacada, la puesta en marcha de un bulevar que sirve de paseo y de separación entre zonas, permitiendo que el público y los animales expuestos circulen por espacios diferentes.
Precisamente, este bulevar se ha estrenado como rincón para celebrar actividades lúdicas y gastronómicas, ya que en él se han situado un escenario musical y furgonetas de comida que han servido carne de algunas razas bovinas, lo que ha ayudado a promocionar a asociaciones y ganaderos.
Relacionada con la alimentación, el tercer aspecto novedoso ha consistido en la instalación de una carpa dedicada a los expositores incluidos en la marca 'Salamanca en bandeja'.
Y el último, con afán de ampliar la oferta de ocio del certamen, ha pasado por la dedicación de una área a juegos infantiles.
De esta forma, se ha pretendido que profesionales y visitantes de todas las edades hayan tenido cabida y sitios para ellos.