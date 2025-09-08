FERIAS Y FIESTAS

Concluye el 'Salamaq' de las cuatro novedades

Edición celebrada entre el 4 y el 8 de septiembre

Roberto Benito

Salamanca |

Una vaca y su cría comen en el interior de una de las naves
Una vaca y su cría comen en el interior de una de las naves | Onda Cero Salamanca

'Salamaq', la feria del sector primario que la Diputación de Salamanca organiza cada mes de septiembre en su Recinto Ferial, termina este lunes.

Acto de apertura
Acto de apertura | Onda Cero Salamanca

Inaugurada el jueves con presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y con retransmisión desde el lugar del programa de Onda Cero 'Más de uno Salamanca', ha supuesto el primer evento de las Ferias y Fiestas de la capital provincial.

Vista del nuevo bulevar
Vista del nuevo bulevar | Onda Cero Salamanca

Esta edición, cuyo balance se realizará mañana a las 12 horas, ha sido la de las cuatro novedades.

Uno de los dos accesos al bulevar
Uno de los dos accesos al bulevar | Onda Cero Salamanca

La más destacada, la puesta en marcha de un bulevar que sirve de paseo y de separación entre zonas, permitiendo que el público y los animales expuestos circulen por espacios diferentes.

Niños toreando en el espacio recién inaugurado
Niños toreando en el espacio recién inaugurado | Onda Cero Salamanca

Precisamente, este bulevar se ha estrenado como rincón para celebrar actividades lúdicas y gastronómicas, ya que en él se han situado un escenario musical y furgonetas de comida que han servido carne de algunas razas bovinas, lo que ha ayudado a promocionar a asociaciones y ganaderos.

Gastroneta en 'Salamaq'
Gastroneta en 'Salamaq' | Onda Cero Salamanca

Relacionada con la alimentación, el tercer aspecto novedoso ha consistido en la instalación de una carpa dedicada a los expositores incluidos en la marca 'Salamanca en bandeja'.

'Salamanca en bandeja', presente
'Salamanca en bandeja', presente | Onda Cero Salamanca

Y el último, con afán de ampliar la oferta de ocio del certamen, ha pasado por la dedicación de una área a juegos infantiles.

Zona infantil
Zona infantil | Onda Cero Salamanca

De esta forma, se ha pretendido que profesionales y visitantes de todas las edades hayan tenido cabida y sitios para ellos.

