El concejal del Ayuntamiento de Salamanca que fue segundo entrenador de la Gimnástica Segoviana, próximo rival del Salamanca UDS

El Salamanca UDS - Gimnástica Segoviana de este domingo, integrado en la jornada 8 de Liga en la cuarta categoría del fútbol español, va a ser un partido especial para un concejal del Ayuntamiento de Salamanca.

Etapa de preparador en la base de la Unión Deportiva Salamanca | Onda Cero Salamanca

Y es que Ángel Molina, edil de Protección Ciudadana, Tráfico y Transportes, ejercía como segundo entrenador del equipo segoviano en el primer decenio del siglo XXI.

Pino Zamorano pide a Molina que salga del terreno de juego | Gimnástica Segoviana Club de Fútbol

En la temporada 2005-2006, Molina, que trabajaba en Segovia y había sido preparador en las categorías inferiores de la Unión Deportiva Salamanca, dirigía a la plantilla Juvenil del cuadro de la ciudad del acueducto.

Ángel Molina y Antolín Gonzalo, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, feudo del Sevilla | Gimnástica Segoviana Club de Fútbol

Ya en la 2006-2007, pasaba a ser segundo entrenador del primer plantel, en el que coincidía con el técnico Antolín Gonzalo y el preparador físico Javier Sánchez, también con pasado en la cantera de la UDS.

Javier Sánchez, Antolín Gonzalo y Ángel Molina, en el banquillo de la Sego | Gimnástica Segoviana Club de Fútbol

Aunque su conjunto militaba en la cuarta división, en ese curso llegaba a los 1/16 de final de la Copa del Rey, eliminatoria en la que era superado por el Sevilla, del máximo nivel, que luego sería el campeón del torneo.

El concejal, durante una rueda de prensa en el consistorio salmantino | Onda Cero Salamanca

Esta semana, en el programa de Onda Cero Salamanca 'La Brújula de Radioestadio', Molina ha recordado esa experiencia e indicado que, de momento, descarta retomar esa vinculación con el balompié.