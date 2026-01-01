El 'V Centenario de la Escuela de Salamanca', el 'Encuentro Nacional de Cofradías', una prueba de la Copa del Mundo de alpino en línea y una Vuelta ciclista femenina, entre las novedades provinciales para 2026

2026 comienza este jueves con 365 días por delante para cumplir con las tradiciones anuales de la provincia, pero, también, para incorporar nuevos eventos a ella.

Así, en un año en el que habrá Elecciones Autonómicas (como muy tarde, en marzo), la capital conmemorará el 'V Centenario de la Escuela de Salamanca' con varias actividades que involucrarán a su consistorio, a la Universidad de Salamanca y a la Universidad Pontificia de Salamanca.

Los ámbitos universitarios y formativos también traerán citas a esta tierra, habiéndose confirmado ya el 'XV Congreso Anual de la Sociedad de Cirujanos Plásticos Estéticos y Reparadores de Asturias, Cantabria y Castilla y León' (13 y 14 de marzo), las 'XIII Jornadas Nacionales de Residentes y Tutores de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria' (del 9 al 11 de abril) o el 'XXVII Congreso de la Asociación de Cirujanos de Castilla y León' (28 y 29 de mayo).

La religión posibilitará que la ciudad de Salamanca acoja un Desfile del Cartero Real (2 de enero), su recogida de cartas para los Reyes Magos (3 y 4 de enero) y el 'XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías' (del 24 al 27 de septiembre).

En el plano deportivo, a la espera de conocer si la Vuelta a España Femenina va a pasar por primera vez por territorio charro, la provincia estrenará una ronda ciclista para mujeres que irá destinada a las categorías Júnior y Cadete (2 y 3 de mayo) y albergará una prueba de la Copa del Mundo de alpino en línea que tendrá lugar en Béjar (del 7 al 9 de agosto).