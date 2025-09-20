Casi 500 niños de familias vulnerables disfrutarán de las atracciones de las Ferias y Fiestas gracias a una iniciativa surgida en 'Más de uno Salamanca'

Unos 450 niños de entre 3 y 12 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad van a poder participar en las atracciones de las Ferias y Fiestas de Salamanca que se encuentran instaladas en el Recinto Ferial de La Aldehuela.

Del 22 al 25 de septiembre dispondrán de una invitación ilimitada para divertirse en este emplazamiento merced a un acuerdo entre Caja Rural de Salamanca y la Asociación Provincial de Industriales Feriantes de Salamanca.

Esta actividad surge tras una propuesta realizada por el presidente del Banco de Alimentos de Salamanca, Godofredo García, en el programa de Onda Cero 'Más de uno Salamanca' del jueves 11 de septiembre, que contaba con la intervención del alcalde de la capital, Carlos García Carbayo.