El caótico final de la Vuelta a España, vivido por un salmantino desde dentro de la carrera

La Vuelta a España, que el viernes pasaba por la provincia de Salamanca después de un año de preparativos, ha finalizado este domingo en Madrid antes de cruzar la última meta.

Y es que la vigesimoprimera etapa ha tenido que suspenderse una vez comenzada por manifestaciones propalestinas que accedían a la carretera en diversos puntos del recorrido.

Las protestas estaban motivadas por la participación del equipo Israel-Premier Tech, que se ganaba el derecho a correr por méritos deportivos y que ha terminado la prueba con uno de sus ciclistas, el estadounidense Matthew Riccitello, llevándose la clasificación de los Jóvenes.

La segunda suspensión de jornada de esta ronda, provocada por los mismos incidentes, ha cogido junto al pelotón al salmantino Sergio Martín, mecánico de Shimano que presta asistencia técnica desde una moto.

Como en la Bilbao - Bilbao, Martín detalla a Onda Cero Salamanca lo vivido en esta inconclusa Alalpardo - Madrid.