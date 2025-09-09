Cambio en el recorrido de la Vuelta a España a su paso por Salamanca

La Vuelta a España, que este viernes llega a la provincia en su antepenúltima etapa, Rueda - Guijuelo, variará su itinerario previsto.

Así, en vez de entrar en la capital por la carretera de Zamora, lo hará por la de Fuentesaúco y la avenida de la Merced.

El motivo, según indica el Ayuntamiento de Villares de la Reina, es la obra de renovación del asfalto que se va a llevar a cabo en la vía ubicada tras el Fondo Norte del estadio Helmántico del 10 al 12 de septiembre.

Esta información se suma a las ofrecidas por Onda Cero Salamanca sobre una jornada para la que el Ayuntamiento de Guijuelo ha preparado camisetas conmemorativas en una iniciativa que se añade a una exposición de prendas ciclistas que puede visitarse en el propio consistorio y que pertenece a la colección privada de David Martín:

