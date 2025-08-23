El bejarano Roberto Heras continuará en la dupla de ciclistas con más Vueltas a España ganadas

La Vuelta a España de 2025, que empieza este sábado, finalizará el 14 de septiembre y pasará por la provincia de Salamanca en su antepenúltima etapa (Rueda - Guijuelo), ya tiene listado de participantes.

Ninguno de ellos es salmantino, pues el pelotón profesional carece de corredores de esta tierra desde 2023, cuando Dani Navarro, nacido en la capital en 1983 y residente en Santa Marta de Tormes hasta que cumplía 7 años, colgaba la bicicleta.

En esa lista tampoco figura el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), último vencedor de la prueba y que, con cuatro ediciones ganadas, se encuentra al frente de la clasificación de ciclistas con más triunfos junto al bejarano Roberto Heras.

El retirado deportista charro se llevaba la ronda en los años 2000, 2003, 2004 y 2005, mientras que Roglic, en activo, quedaba campeón en 2019, 2020, 2021 y 2024.

La ausencia del vigente triunfador impide que pueda romper su igualdad con Heras hasta 2026, como muy pronto.