'La Banda' inicia gira

Después de 19 programas realizados en los estudios de Onda Cero Salamanca, 'La Banda' actúa en el exterior.

La tertulia deportiva semanal de esta radio, que puede escucharse en su página web y redes sociales desde su estreno el 14 de enero de 2025, celebra su vigésima emisión de manera especial.

Así, este martes, 7 de octubre, se grabará a las 17 horas en En Forma Deportes (avenida de Mirat, 21, Salamanca).

Las puertas de la tienda estarán abiertas para todo aquel que quiera acercarse a seguir todo el programa o una parte del mismo.

¡Les esperamos en este concierto!