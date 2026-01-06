'La Banda' homenajea a Silvia Domínguez, la jugadora con más partidos disputados con el Perfumerías Avenida, en el pabellón que lleva su nombre

La segunda temporada de 'La Banda', la tertulia deportiva semanal de Onda Cero Salamanca, comenzará su segundo año natural jugando fuera del estudio.

Tras desenvolverse en En Forma Deportes, Cuidur y el Restaurante Guinaldo, hará parada en el Pabellón Municipal de Würzburg-Silvia Domínguez.

Será este jueves, 8 de enero de 2025, a las 17:30 horas con la intención de homenajear a Silvia Domínguez un día después de la retirada de su camiseta, acto que se llevará a cabo este miércoles en el mismo recinto durante el descanso del partido Perfumerías Avenida - Estudiantes de la jornada 15 de la Liga en la máxima división femenina de baloncesto.

Domínguez, que da nombre a la instalación deportiva tras retirarse al final de la pasada campaña, es la jugadora con más encuentros disputados con el equipo salmantino.

La también internacional española, campeona de tres Europeos y tres Euroligas, entre otros logros, será la protagonista de un programa que podrá escucharse en la página web, el Facebook y el Twitter de esta radio.

Quien quiera acompañar a la excapitana perfumera y al conjunto de tertulianos de esta emisora puede acudir gratuitamente a la grabación de este espacio, que se llevará a cabo en la pista del polideportivo (avenida de San Agustín, sin número, Salamanca).