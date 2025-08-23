El Ayuntamiento de Salamanca asfaltará vías por las que pasará la Vuelta a España

Este sábado comienza la Vuelta a España de 2025, una carrera ciclista que pasará por la provincia de Salamanca el 12 de septiembre.

Lo hará en la antepenúltima jornada (Rueda - Guijuelo) y con tránsito por la capital.

En ella, los participantes van a circular por algunas vías recién asfaltadas, ya que el consistorio charro tiene previsto iniciar el lunes la mejora del firme de 35 plazas, rotondas, puentes, paseos, avenidas y calles.

Entre los lugares elegidos se encuentran el paseo del Doctor Torres Villarroel y la avenida de la Virgen del Cueto, por donde rodará el pelotón.

