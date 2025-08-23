DEPORTES

El Ayuntamiento de Salamanca asfaltará vías por las que pasará la Vuelta a España

La prueba estará en la provincia el 12 de septiembre

Roberto Benito

Salamanca |

La Plaza Mayor, con el consistorio charro al fondo, preparada para albergar la salida de una etapa en 2018
La Plaza Mayor, con el consistorio charro al fondo, preparada para albergar la salida de una etapa en 2018 | Onda Cero Salamanca

Este sábado comienza la Vuelta a España de 2025, una carrera ciclista que pasará por la provincia de Salamanca el 12 de septiembre.

Lo hará en la antepenúltima jornada (Rueda - Guijuelo) y con tránsito por la capital.

En ella, los participantes van a circular por algunas vías recién asfaltadas, ya que el consistorio charro tiene previsto iniciar el lunes la mejora del firme de 35 plazas, rotondas, puentes, paseos, avenidas y calles.

Entre los lugares elegidos se encuentran el paseo del Doctor Torres Villarroel y la avenida de la Virgen del Cueto, por donde rodará el pelotón.

Esta notica se añade a las publicadas por este medio de comunicación sobre la presencia de la ronda española en tierras salmantinas este año:

Lo que se conoce del paso de la Vuelta a España por Guijuelo y lo que se pretende llevar a cabo

¿Por dónde se plantea que salga de Salamanca la antepenúltima etapa de la Vuelta a España debido a las obras en la avenida de Saavedra y Fajardo?

Nuevos detalles sobre el paso de la Vuelta a España por la ciudad de Salamanca

Novedades en el recorrido de la etapa de la Vuelta a España que pasará por la provincia de Salamanca y acabará en Guijuelo

Las zonas de Guijuelo que acogerán eventos de la Vuelta a España

La Vuelta a España confirma el recorrido de su antepenúltima etapa adelantado por Onda Cero Salamanca

El bejarano Roberto Heras continuará en la dupla de ciclistas con más Vueltas a España ganadas

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer