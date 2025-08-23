Así será el último kilómetro de la etapa Rueda - Guijuelo de la Vuelta a España

Tras el Giro de Italia y el Tour de Francia, la tercera gran carrera por etapas del calendario ciclista, la Vuelta a España, comienza este sábado.

El 12 de septiembre estará en la provincia de Salamanca, ya que su antepenúltima jornada unirá Rueda (Valladolid) con Guijuelo.

A la meta, ubicada en la calle de Filiberto Villalobos, se accederá después de un recorrido por varias vías del municipio guijuelense.

El último kilómetro lo formarán una recta de 300 metros con un giro a la derecha y otros 700 lisos en ligero ascenso y sobre un tramo con el pavimento renovado con una capa de asfalto.

Por otra parte, el aparcamiento de los autocares, furgonetas y coches de los equipos se situará en la calle de La Rioja.

La Oficina Permanente (con horario de 11 a 18:30 horas) estará en el aparcamiento del Pabellón Municipal de Deportes, cuyo interior albergará la Sala de Prensa desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche.

El 'Parque Vuelta', fijado en la Plaza Mayor, podrá visitarse entre las 16:30 y las 20:30 horas.

