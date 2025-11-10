DEPORTES

Arath Uvalle (comunicador de 'Vavel México'): "Hay negociaciones para traspasar el 80 % del Salamanca UDS a un grupo formado por españoles y estadounidenses, lo que supondría que Manuel Lovato y Rafa Dueñas salieran"

Declaraciones a Onda Cero

Roberto Benito

Salamanca |

Estadio Helmántico

"El Salamanca UDS está inmerso en negociaciones para reestructurar el club, lo que le llevaría a tener nuevos dueños y gestores deportivos", anuncia Arath Uvalle, de Vavel México, en Onda Cero Salamanca.

El comunicador mexicano, que está siguiendo desde el país azteca los posibles movimientos que se están produciendo, asegura a esta radio que el grupo inversor con el que estaría negociando el presidente de la entidad deportiva, el también mexicano Manuel Lovato, estaría formado "por españoles y estadounidenses para que sean inversores y colaboradores, aunque la marca que llevan se desconoce".

En conversación con esta emisora, Uvalle desvela cifras de la operación: "Se traspasaría el 80 %, lo que supondría que Manuel Lovato y Rafa Dueñas (director general) salieran. El nuevo grupo sería el encargado de la gestión".

Según expone el comunicador, se carece de fecha límite para que las supuestas conversaciones prosperen: "El enfoque está puesto en el actual torneo. El cambio sería para la próxima temporada".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer