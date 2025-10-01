Apagadas las luces de las Ferias y Fiestas de Salamanca, comienza la preparación de las navideñas

El domingo, 28 de septiembre, las atracciones ubicadas en el Recinto Ferial de La Aldehuela con motivo de las Ferias y Fiestas de Salamanca, cerraban sus puertas.

Las luces de algunas de ellas permanecían encendidas hasta la mañana del lunes, momento en el que la iluminación navideña empezaba a tomar el relevo.

Y es que, como cada año, el apagado de unas coincide con el inicio de la instalación del cableado para otras, razón por la que esta semana se puede ver a operarios colocando cables en varias zonas de la capital provincial.