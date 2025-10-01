NAVIDAD

Apagadas las luces de las Ferias y Fiestas de Salamanca, comienza la preparación de las navideñas

Colocación de los cables desde esta semana

Roberto Benito

Salamanca |

Operario instalando cables en una farola de la avenida de Filiberto Villalobos
Operario instalando cables en una farola de la avenida de Filiberto Villalobos | Onda Cero Salamanca

El domingo, 28 de septiembre, las atracciones ubicadas en el Recinto Ferial de La Aldehuela con motivo de las Ferias y Fiestas de Salamanca, cerraban sus puertas.

Las luces de algunas de ellas permanecían encendidas hasta la mañana del lunes, momento en el que la iluminación navideña empezaba a tomar el relevo.

Y es que, como cada año, el apagado de unas coincide con el inicio de la instalación del cableado para otras, razón por la que esta semana se puede ver a operarios colocando cables en varias zonas de la capital provincial.

Cableado preparado en el paseo de la Estación
Cableado preparado en el paseo de la Estación | Onda Cero Salamanca
