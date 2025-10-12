Alba de Tormes expondrá los objetos encontrados en la apertura del sepulcro de Santa Teresa

El estudio del cuerpo de Santa Teresa, llevado a cabo entre 2024 y 2025, todavía tiene aspectos que mostrar.

Así lo desvelaba este viernes el prior de los Carmelitas Descalzos en Alba de Tormes en el programa de Onda Cero 'Más de uno Salamanca', realizado en la villa ducal con motivo de sus Fiestas.

Según Miguel Ángel González, el objetivo es mostrar lo encontrado en el interior del sepulcro durante el tiempo de apertura del mismo para analizar el estado de conservación del cadáver de la religiosa.

La muestra abrirá sus puertas el 15 de octubre.

Esta información completa otras elaboradas con motivo de los actos llevados a cabo para averiguar cómo era esta santa fallecida en este municipio de la provincia de Salamanca en 1582:

