El acta del Athletic Club B 0 - Unionistas 0 refleja una posible alineación indebida del equipo de Bilbao que el de Salamanca podría reclamar

Unionistas, que este sábado ha empatado a 0 en el feudo del Athletic Club B dentro de la jornada 10 de Liga en la tercera categoría del balompié, suma cuatro encuentros seguidos puntuando y sin encajar gol en esta competición.

Del último saca un punto que podrían convertirse en tres gracias a un resultado de 0-3 si reclama alineación indebida de su rival y se le da la razón.

El motivo es que, tras ser expulsado en el minuto 89 por doble cartulina amarilla, el futbolista local Aritz Conde se ha quedado unos segundos dentro del campo con el balón en juego.

Ante este hecho, el árbitro ha detenido el encuentro, le ha invitado a salir del mismo y ha pedido a Unionistas que volviera a poner el esférico en circulación.

Sin embargo, ha seguido un tiempo más en el mismo y el acta arbitral lo ha reflejado: "En el minuto 89 de partido, tras la expulsión del dorsal 31 del Athletic Club B, Aritz Conde Albiol, el mismo jugador se dirige a la línea media para abandonar el terreno de juego, sin llegar a salir y permaneciendo junto a la línea de banda, a expensas de una potencial revisión mediante el FVS de la jugada que produce su expulsión. Dicha revisión no llega a producirse y, en el momento de la reanudación, el jugador expulsado se encuentra junto a la línea de banda. Al cabo de unos segundos, mi asistente número 1 se percata de que el jugador está en el terreno de juego y le ordena abandonarlo. En total, el jugador permanece unos diez segundos en el terreno de juego mientras el balón está en juego tras la reanudación, sin llegarse a producir ninguna interferencia en el juego por su parte".

La inclusión de este hecho en la nota elaborada por el colegiado abre las puertas a que Unionistas pueda recurrir.

Hay que recordar que el 31 de octubre de 2021, también en la jornada 10 liguera, era el conjunto salmantino el que cometía alineación indebida ante el Internacional de Madrid en un choque disputado a domicilio y que terminaba 0-0.

Sin embargo, en aquella ocasión, el propio colegiado reconocía que había mandado entrar al césped a un jugador suplente antes de que saliera al que iba a sustituir y, aunque la Real Federación Española de Fútbol atendía la reclamación de su adversario y le daba el encuentro por ganado por 3-0, el Tribunal Administrativo del Deporte devolvía el 0-0 por ausencia de dolo en la acción cometida por la entidad de Salamanca.