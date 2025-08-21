La XXVI Feria de Artesanía de Palencia reunirá a más de una treintena de talleres en el Paseo del Salón del 29 de agosto al 7 de septiembre

Palencia, 21 de agosto de 2025. La capital palentina se prepara para acoger una nueva edición de la Feria de Artesanía de Palencia, que este año alcanza su vigésimo sexta edición. El Paseo del Salón de Isabel II se transformará, del 29 de agosto al 7 de septiembre en el marco de las Fiestas de San Antolín, en un gran escaparate al aire libre con 34 expositores de oficios artísticos y creativos procedentes de distintas provincias de Castilla y León y de otras comunidades vecinas. La XXVI Feria de Artesanía de Palencia está organizada por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL), con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia y la Junta de Castilla y León.

La feria ofrecerá a lo largo de diez días un espacio donde tradición e innovación se dan la mano, con propuestas que van desde la joyería, la cerámica o el vidrio hasta la marroquinería, la cosmética natural, la ilustración o la decoración textil. Todo ello con un denominador común: piezas elaboradas de manera artesanal que reflejan la personalidad y el oficio de cada creador.

Entre los participantes se encuentran talleres palentinos como Las Hijas de Lola (bisutería), Victoria París (cerámica), Pomada Delapura (cosmética y cuidados), La Vaca Azul (marroquinería), Niquis del Páramo (diseño gráfico) o LamoonDa (puzzles de madera). Junto a ellos compartirán espacio con profesionales de Valladolid, Burgos, León, Salamanca, Segovia y Zamora, además de artesanos invitados de Asturias, Navarra, Aragón y Galicia.

Para el público, la feria supone la oportunidad de descubrir piezas únicas, conocer directamente a los artesanos y adquirir objetos con valor cultural y artístico, en un entorno que invita al paseo y a la compra responsable. Estará abierta de 11:00 a 14:30 horas y de 18:00 a 22:00 horas, con acceso libre.