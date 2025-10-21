Las viviendas colaborativas del sector 8 estarán finalizadas antes de junio del 2026

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), promueve esta promoción de 50 viviendas con objeto de dotar a la ciudad de Palencia de una oferta adecuada y suficiente para los demandantes de vivienda jóvenes de la ciudad, con una inversión total de 6,7 millones de euros.

El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones ha visitado hoy, junto con la alcaldesa de Palencia, las obras de esta actuación, ubicada en la calle Hijas de la Caridad, que constituye un ejemplo del compromiso de la Junta con el acceso a la vivienda asequible para los jóvenes y con la innovación en los modelos de habitabilidad sostenible y comunitaria.

El edificio se desarrolla en planta sótano, baja y cuatro alturas, con 50 plazas de aparcamiento y dependencias técnicas en el sótano. En la planta baja se ubican seis viviendas y dos salas coworking de unos 230 metros cuadrados, junto a un gran vestíbulo cubierto de uso común que fomenta la convivencia vecinal y mejora la eficiencia energética del conjunto.

Las plantas superiores albergan once viviendas por nivel, todas ellas de 60 metros cuadrados útiles, con salón-cocina, dos dormitorios, dos baños y terraza. Las viviendas se ejecutan con los estándares del sello de calidad Tuya Vivienda y disponen de calificación energética tipo A, gracias a su conexión con la Red de Calor de Palencia.

La promoción incorpora elementos industrializados y paneles prefabricados de hormigón, reduciendo los plazos de ejecución y reforzando la sostenibilidad y la calidad constructiva.

Más de 3.000 viviendas públicas en marcha en Castilla y León

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio gestiona actualmente la construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas públicas en la Comunidad, tanto en régimen de venta bonificada para jóvenes como en alquiler, distribuidas en 130 promociones.

En la provincia de Palencia, la Junta impulsa proyectos que suman más de 182 viviendas, entre ellas las 50 viviendas de alquiler joven en la capital, las 10 ya entregadas en Paredes de Nava, y las promociones de venta en Aguilar de Campoo, Villamuriel de Cerrato y Grijota. Asimismo, se encuentran en fase de estudio nuevas actuaciones en Baltanás, Carrión de los Condes, Cervera de Pisuerga y Saldaña.

Por otro lado, en Aguilar de Campoo, se ha aprobado el Plan Regional de Ámbito Territorial en la zona 'Vega de las Claras' para la transformación y revitalización urbana de cerca de 20 hectáreas de superficie, con el fin de desarrollar suelo y las infraestructuras suficientes para albergar más de 800 viviendas nuevas, en su mayoría de promoción pública.

Estas intervenciones responden al compromiso del Gobierno autonómico por garantizar el acceso a la vivienda asequible, apoyar a los jóvenes y fijar población en el territorio.