Villamuriel se prepara para un fin de semana de "miedo"

El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato presenta la programación de Halloween 2025, una amplia agenda de actividades que llenará el municipio de diversión, misterio y participación vecinal durante los últimos días de octubre y el inicio de noviembre. Gracias a la colaboración de asociaciones, AMPAS y negocios locales, Villamuriel vivirá un auténtico “fin de semana de miedo”, con talleres, concursos, espectáculos, desfiles, cine, música y muchas sorpresas para todas las edades.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra el Concurso de Puertas Terroríficas 2025, cuyas bases pueden consultarse en www.villamuriel.es, con inscripciones abiertas hasta el jueves 30 a las 14:00 horas. Además, durante todos estos días se podrá visitar “El Altar Mexicano de la Casa de Cultura”, un homenaje al Día de los Muertos que combina tradición y arte. La programación arranca el miércoles 22 de octubre con los talleres infantiles de Halloween organizados por el A.M.P.A. Pradera de La Aguilera, y continuará con actividades para todas las edades a lo largo de la semana. Entre el 24 y el 26 de octubre, el público podrá disfrutar del Motor Stunt Show, un espectáculo lleno de adrenalina con Monster Trucks, acrobacias y motos en el aparcamiento del Pabellón Provincial Adolfo Nicolás.

El domingo 26, el grupo Teatro El Cigarral ofrecerá un taller de dulces terroríficos en el Centro Joven, seguido de actividades como Escape Room, pasajes del terror, talleres creativos y cuentos mágicos, organizados por distintas asociaciones del municipio. El jueves 30 será uno de los días más esperados, con una Gran Gymkhana de Halloween, talleres de maquillaje, cuentacuentos, y el gran desfile y concurso de disfraces por categorías en la Calle Mayor, con inscripciones en los Centros Sociales y el Centro Joven. La celebración continuará el viernes 31 de octubre, con un Campamento Digital, el tradicional Truco o Trato en los barrios de Calabazanos y Los Olmillos, acompañados de chocolate, música y animación, además de actividades organizadas por el Hogar del Pensionista y el Bar Las Piscinas, donde no faltará el “Whopper Maldito” y buena música para “mover el esqueleto”. El sábado 1 de noviembre, el broche final llegará con el concierto de “Son de Lunares” en el Bar Ven y Verás, seguido de un bingo especial para despedir el fin de semana más terrorífico del año.