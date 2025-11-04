Villamuriel de Cerrato celebra cuatro años de su programa de ayudas a la vivienda para jóvenes

El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato cumple el cuarto aniversario de la puesta en marcha de las ayudas a la vivienda, una iniciativa pionera en la provincia destinada a facilitar el acceso a una primera vivienda a los jóvenes menores de 35 años del municipio. Desde su creación en 2021, este programa ha permitido a numerosos vecinos iniciar su proyecto de vida en Villamuriel. En estos cuatro años, se han recibido 76 solicitudes, de las cuales 71 han sido concedidas, con una inversión municipal total de 71.000 euros.

Apoyo a la juventud y al crecimiento del municipio

Villamuriel de Cerrato es actualmente uno de los municipios más jóvenes de Castilla y León, con más de 2.400 personas menores de 35 años, lo que representa el 47% de su población. Este dato refleja la vitalidad y el potencial de un municipio que se ha convertido en un entorno ideal para vivir, especialmente para las personas jóvenes y las nuevas familias. El municipio cuenta con todos los servicios e infraestructuras necesarias para garantizar la calidad de vida de sus vecinos: Escuela de Educación Infantil, colegios, institutos, Centro de Salud, amplias instalaciones deportivas, Casa de Cultura, Centro Joven, Centros Sociales, además de una ubicación estratégica y excelentes comunicaciones.

Una apuesta firme por facilitar el acceso a la vivienda

El objetivo de estas subvenciones es ayudar a financiar la adquisición de vivienda habitual y permanente para jóvenes menores de 35 años que deciden establecer su residencia en Villamuriel de Cerrato. Con una cuantía de 1.000 euros por solicitante, estas ayudas buscan favorecer la compra de vivienda en el municipio y fomentar el arraigo de la población joven. Además, en materia de vivienda, el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, en colaboración con la Junta de Castilla y León, cuenta actualmente con 24 viviendas de protección oficial (VPO) en marcha. Paralelamente, se está llevando a cabo una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de poner más suelo y viviendas a disposición de los vecinos, facilitando así nuevas oportunidades de acceso a la vivienda.

Bases y requisitos

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la web municipal www.villamuriel.es. De forma resumida, pueden beneficiarse de estas ayudas las personas menores de 35 años, empadronadas en Villamuriel, que adquieran una vivienda habitual y permanente en el municipio con un precio igual o inferior a 230.000 euros. Además, deben cumplir los siguientes requisitos básicos:

 Disponer de ingresos inferiores a 4 veces el SMI,  No ser propietarios de otra vivienda en España, salvo causa justificada,

 Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,

 Y comprometerse a residir en la vivienda durante al menos 5 años.

Estas ayudas se suman a las líneas dirigidas a familias con hijos en etapas educativas y a estudiantes universitarios o de FP que necesitan desplazarse a otros municipios y ayudas a la natalidad conformando un paquete de medidas de apoyo directo a las familias y a los jóvenes de Villamuriel.

Compromiso con el futuro

Con esta línea de ayudas y las nuevas medidas de promoción de vivienda, el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato se consolida como uno de los municipios pioneros de la provincia en el apoyo a la adquisición de vivienda. El consistorio seguirá trabajando en políticas efectivas y de apoyo directo a los jóvenes, especialmente aquellas que contribuyan a cumplir sus proyectos de vida y fortalecer el futuro del municipio.