Vídeo: Continúan con las labores de búsqueda de la mujer desaparecida en Palencia

La Policía Nacional continúa con las labores de búsqueda de la mujer desaparecida el pasado 4 de agosto en Palencia, que se iniciaban la misma tarde de la desaparición, cuando su marido acudió a la Comisaria Provincial de Palencia para poner en conocimiento lo ocurrido.

En el operativo policial de búsqueda se están utilizando tanto medios técnicos como humanos de la Comisaría Provincial de Palencia y de la Jefatura Superior de Castilla y León. Aunque la búsqueda, de momento, no ha dado resultado positivo se continuará con las actuaciones policiales tendentes a la localización de la desaparecida.