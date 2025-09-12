Víctor Torres califica de "lavado de imagen" la ruptura de ¡Vamos Palencia! con el equipo de Gobierno

(ICAL) El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia, Víctor Torres, lanzó duras críticas contra Vamos Palencia tras su decisión de romper con el equipo de gobierno liderado por el PSOE y la alcaldesa Miriam Andrés. Según Torres, esta ruptura no es más que un intento de "lavado de imagen" por parte de Vamos Palencia que, a su juicio, ha sido cómplice de la gestión del PSOE durante más de dos años, permitiendo que la ciudad alcance un estado que califica como "peor que nunca".

Torres afirmó que, desde mediados de 2023, todo 2024 y lo que va de 2025, el equipo de gobierno socialista ha incumplido de manera sistemática sus promesas con la ciudadanía y los acuerdos de gobernanza pactados con Vamos Palencia. "Es inconcebible que Vamos Palencia no supiera cómo estaba gestionando el PSOE", afirmó el portavoz popular mediante un mensaje de audio remitido a los medios y recogido por Ical. El portavoz popular subrayó que la responsabilidad de la situación actual recae también en quienes han sostenido al gobierno de Miriam Andrés.

El concejal del PP destacó el trabajo de su grupo municipal, que desde el inicio de la legislatura ha liderado la oposición presentando iniciativas, mociones y preguntas en los órganos municipales, posicionándose como la única alternativa clara al actual gobierno. En este contexto, Torres no escatimó críticas hacia el presidente de Vamos Palencia, Diego Isabel La Moneda, a quien ha acusado de eludir sus responsabilidades al no asumir su acta de concejal y regresar a Málaga. "Palencia se le queda pequeño", ironizó Torres, asegurando que su partido no aceptará lecciones de quienes no asumen los compromisos encomendados por los ciudadanos.

A la espera de más detalles sobre lo que Torres calificó como una posible "falsa ruptura" entre Vamos Palencia y el PSOE, el PP reafirmó “su compromiso de seguir trabajando” por los intereses de los palentinos. "Continuaremos presentando iniciativas en el Ayuntamiento y luchando por recuperar el gobierno de la ciudad", ha concluido el portavoz, dejando claro su objetivo de ofrecer una alternativa sólida frente a la actual gestión municipal.