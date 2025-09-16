Vázquez anuncia que las elecciones en CYL se celebrarán el 15 de marzo y el PP afirma que esa jornada "es la fecha límite"

Onda Cero/Ical

El secretario autonómico del Partido Popular (PP) en Castilla y León, Francisco Vázquez, anunció hoy en Palencia que las elecciones autonómicas en la Comunidad se celebrarán el 15 de marzo del próximo año, salvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelante las generales, porque en ese caso ambas citas se harían coincidir.

En una declaración ante los periodistas, antes de participar en la reunión del Comité Ejecutivo del PP de Palencia, Francisco Vázquez avanzó la fecha de los próximos comicios y argumentó que el presidente de la Junta y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado que agotará la legislatura, lo que determina que como máximo, de acuerdo a la normativa, puedan celebrarse el domingo 15 de marzo. Al respecto, el ‘número dos’ del PP en la Comunidad indicó que Fernández Mañueco también ha señalado que las elecciones autonómicas se celebrarían junto a las generales, si Sánchez adelanta las generales para evitar que haya dos elecciones en dos o tres meses.

Ante esta afirmación, el PP de Castilla y León ha querido matizar, que no desmentir, las declaraciones de su secretario autonómico, diciendo que la voluntad de Fernández Mañueco siempre ha sido agotar la legislatura siendo el día 15 de marzo la jornada límite para su celebración.

Respecto a la fecha de celebración del congreso regional y los congresos provinciales del PP en Castilla y León, el secretario autonómico afirma que estos procesos no se realizarían hasta pasadas las elecciones autonómicas.