¡Vamos Palencia! solicita la documentación completa del soterramiento y se reúne con la Asociación en Defensa del Soterramiento para recabar información

La formación municipalista ¡Vamos Palencia! ha solicitado oficialmente el acceso a toda la documentación relativa al coste actualizado del soterramiento de las vías del ferrocarril en Palencia, con el objetivo de poder analizarla con el rigor que exige un proyecto de esta importancia para la ciudad. Esta petición se registró formalmente la pasada semana y se enmarca en el compromiso del grupo con la transparencia, el derecho a la información y la defensa de un proyecto clave para el futuro de Palencia. Tras mantener dos reuniones con la Asociación en Defensa del Soterramiento de Palencia, la más reciente celebrada el pasado viernes, ¡Vamos Palencia! abordó junto a los técnicos el estado actual del proyecto, los últimos movimientos institucionales, la instalación de pantallas acústicas y la reciente publicación de los costes actualizados por parte de Adif.

Durante los encuentros, ambas partes coincidieron en denunciar la falta de voluntad política real para ejecutar una obra que figura como un compromiso adquirido en el Estudio Informativo aprobado en 2010. Desde la Asociación en Defensa del Soterramiento se insiste en que el encarecimiento del proyecto no responde a criterios técnicos sólidos, e interpretan que hay falta de verdadera voluntad de llegar a hacerlo realidad por parte de las diferentes administraciones. Otra de las cuestiones abordadas ha sido la falta de transparencia por parte del consistorio en lo relativo a las comunicaciones mantenidas con adif, o mejor dicho, no mantenidas, ya que según se informó el pasado viernes en la Junta de Gobierno Local tras una pregunta de ¡Vamos Palencia! todo apunta a que durante la pasada legislatura se omitió información y no se contestó a Adif en lo relacionado a la instalación de pantallas acústicas a lo largo de la ciudad trasladándose la responsabilidad de un servicio a otro y tampoco se hizo en lo relativo a la construcción del salto del carnero.

En paralelo, ¡Vamos Palencia! también se ha reunido con el concejal de Urbanismo para ver la información ya disponible en el Ayuntamiento. No obstante, la formación considera imprescindible contar con la documentación completa y actualizada sobre los costes y condiciones del proyecto para poder estudiarla en detalle y ofrecer a los palentinos una valoración contrastada y fundamentada, por lo que ya la ha solicitado por registro. El grupo municipal reitera su compromiso con el soterramiento como una infraestructura esencial para la cohesión urbana, la mejora medioambiental y la calidad de vida, y subraya que seguirá exigiendo a las administraciones competentes que se respete lo aprobado en 2010 y se apueste por una solución que priorice el bienestar de los vecinos y el desarrollo de la ciudad