¡Vamos Palencia! presenta su Plan Regional de Vivienda 2026–2030 frente a la inacción del PP y la falta de concreción del PSOE

¡Vamos Palencia! presenta su Plan Regional de Vivienda 2026–2030, como una propuesta ambiciosa y estructural con la que pretende dar respuesta a uno de los principales problemas sociales de la provincia: el acceso a una vivienda digna. La formación denuncia años de parches, promesas incumplidas y ausencia de planificación por parte del gobierno autonómico, mientras Palencia continúa perdiendo población y oportunidades. El plan nace con el objetivo de permitir que las personas puedan quedarse a vivir en sus territorios, favorecer el retorno de quienes se marcharon y atraer a nuevos pobladores. “El acceso a la vivienda es hoy una de las mayores dificultades para muchas personas en Palencia y en Castilla y León”, ha señalado su candidato Juan Jesús Acosta. “Los jóvenes no pueden emanciparse, muchas familias destinan una parte muy elevada de sus ingresos al alquiler y, al mismo tiempo, vemos cómo en nuestros pueblos hay viviendas cerradas o en mal estado que podrían volver a ocuparse si existiera una política pública decidida”.

El plan se articula en varias líneas de actuación. Una de las principales es Rehabilita-CyL, un programa de inversión destinado a la rehabilitación de viviendas para primera residencia o alquiler de larga duración, con especial atención a la eficiencia energética. “Debemos poner en uso lo que ya tenemos. En Palencia hay un enorme potencial en viviendas vacías que pueden devolver vida a nuestros pueblos y barrios”, ha explicado el candidato. Otra de las medidas clave es el Programa Plurianual de Vivienda Asequible 2026–2030, que contempla la construcción de nuevas viviendas sostenibles en zonas donde existe una demanda real, con un plan específico para la Montaña Palentina. “En muchos municipios faltan casas para trabajadores esenciales como sanitarios, docentes o personal del sector servicios. No podemos pedir profesionales si no tienen dónde vivir. Esto está ocurriendo ahora mismo y hay que ponerle solución”, ha subrayado. El plan incorpora también el Bono Vivienda Joven, con ayudas de hasta el 75 % del alquiler según nivel de ingresos y subvenciones de hasta el 15 % para la compra de vivienda en zonas rurales. “Queremos facilitar que los jóvenes puedan emanciparse, quedarse en la provincia y desarrollar aquí su proyecto de vida”, ha afirmado Acosta. A estas medidas se suma el programa Suelo Público para Vivir, que prevé la elaboración de un inventario del suelo público disponible en 2026 y su cesión a largo plazo para la construcción de vivienda de alquiler asequible. Las viviendas resultantes tendrán precios entre un 20 y un 30 % por debajo del mercado y nunca se destinarán a la venta. “El dinero público debe servir para crear vivienda pública estable y accesible, no para alimentar la especulación”, han recalcado desde la formación. Desde ¡Vamos Palencia! han destacado que este plan supone “una apuesta seria por la planificación, con horizonte a medio plazo y medidas concretas”, y han subrayado que la vivienda debe entenderse como una herramienta fundamental para luchar contra la despoblación y fortalecer el tejido social y económico de la provincia. Solo al final de su comunicado, la formación ha querido referirse a la situación política actual.

“El Partido Popular ha gobernado durante años sin una estrategia clara en materia de vivienda, con políticas basadas en parches y ayudas puntuales”, han señalado. “Y el Partido Socialista, aunque habla mucho del problema, no ha sido capaz de concretar propuestas con plazos, cifras y herramientas claras”. “El PP ha gestionado sin ambición y el PSOE ha prometido sin concretar. Nosotros venimos con un plan real, serio y pensado para Palencia”, ha concluido el candidato. “La vivienda es la clave para frenar la despoblación, atraer familias y garantizar futuro. Y esta vez sí hay un proyecto para hacerlo, el de ¡Vamos Palencia!”.