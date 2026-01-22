¡Vamos Palencia! presenta una moción para que el Ayuntamiento inste a la Junta de Castilla y León a posicionarse a favor del soterramiento

El grupo municipal ¡Vamos Palencia! defenderá en el próximo Pleno del Ayuntamiento una moción para instar a la Junta de Castilla y León a posicionarse públicamente a favor del soterramiento del ferrocarril en la ciudad y reclamar su ejecución conforme a los Estudios Informativos aprobados en 2010 y 2018. Desde ¡Vamos Palencia! recuerdan que el soterramiento no es una propuesta improvisada ni una ocurrencia política, sino una solución técnica avalada por estudios oficiales que forman parte de la planificación ferroviaria y que generan un derecho legítimo para la ciudad. “Hablamos de una reivindicación histórica, respaldada por informes técnicos y por un amplísimo consenso social”, señalan desde el grupo municipal. ¡Vamos Palencia! subraya además el agravio comparativo que sufre la ciudad respecto a otros territorios del Estado donde sí se están ejecutando soterramientos ferroviarios gracias a grandes inversiones. “Palencia no pide privilegios, pide justicia. No exige más que nadie, exige lo mismo que otros están recibiendo”, destacan. Por ello piden a la Junta de Castilla y León que reclame y defienda los derechos de Palencia y lo manifieste con el mismo ahínco que reclama el soterramiento de Valladolid.

La moción también propone la colocación de una pancarta institucional en la fachada o balcón del Ayuntamiento con el mensaje “PALENCIA POR UNA INTEGRACIÓN DIGNA – NO A LAS PANTALLAS, SOTERRAMIENTO YA”. Con esta acción simbólica, Vamos Palencia busca que la institución municipal haga visible su compromiso con una reivindicación mayoritaria de la ciudadanía y traslade de forma clara y pública la postura del Ayuntamiento. El objetivo es dar respaldo institucional a una demanda social ampliamente compartida y mantener viva la exigencia de una solución definitiva que elimine la barrera ferroviaria y garantice una integración urbana digna para la ciudad. Desde ¡Vamos Palencia! hacen un llamamiento al resto de grupos políticos para respaldar esta iniciativa. “Estamos ante una demanda transversal que define el modelo de ciudad que queremos para el futuro y el soterramiento es esencial. Es momento de estar a la altura de Palencia y de su gente”, concluyen.