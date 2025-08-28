¡Vamos Palencia! anima a hacer turismo en la Montaña Palentina apoyando su revitalización económica tras los incendios

Desde ¡Vamos Palencia! quieren trasladar un mensaje de tranquilidad y optimismo tras hablar con diferentes empresas de turismo y alojamientos: la Montaña Palentina sigue siendo un destino único para quienes buscan naturaleza, aventura, gastronomía y descanso. "La Montaña Palentina cuenta con una extensión de 78.360 hectáreas, la zona afectada por los incendios ha sido muy reducida y localizada, aunque reconocemos que ha afectado a de forma grave a algunas áreas sensibles". Aseguran que la gran mayoría de empresas, alojamientos, restaurantes y actividades de turismo activo siguen funcionando con total normalidad.

“Queremos invitar a todos los viajeros a visitar la Montaña Palentina, a disfrutar de sus paisajes, su fauna, su gastronomía y sus gentes. Es el momento de apoyarnos mutuamente y poner en valor todo lo que nuestra tierra ofrece”, destacan desde ¡Vamos Palencia!. De esta manera, recuerdan que la berrea del ciervo, uno de los espectáculos naturales más impresionantes, comenzará en breve. También animan a los amantes de la bicicleta a realizar diferentes rutas por las carreteras de la Montaña Palentina o disfrutar de las recién creadas pistas para BTT en Velilla del Río Carrión y Guardo. Rutas de senderismo, miradores y espacios naturales siguen abiertos y accesibles, en los que se pueden realizar actividades de observación de fauna y flora dirigidas por guías especializados, actividades de turismo activo y experiencias culturales en nuestros pueblos. Además de disfrutar del entorno, se anima a los visitantes a consumir productos de la Montaña Palentina: miel artesanal, carne, setas, embutidos y otros sabores que reflejan la identidad de nuestro territorio. "Queremos transmitir un mensaje claro: la Montaña Palentina está abierta, viva y llena de posibilidades. Ven a alojarte, a comer, a explorar y a compartir experiencias. Cada visita ayuda a las empresas locales, a las familias que viven del turismo y a mantener vivos nuestros pueblos y nuestro patrimonio natural y cultural".