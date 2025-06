Vamos Palencia afirma que el mercadillo del Paseo de la Julia pone en riesgo el entorno del río y la calidad de vida de los vecinos

El Pleno del Ayuntamiento de Palencia debatirá este jueves 19 de junio la ordenanza reguladora de Venta Ambulante de carácter periódico (mercadillo), que mantiene su ubicación en el Paseo de la Julia. Sin embargo, la polémica no cesa: colectivos vecinales, comerciantes de la zona y el grupo municipal ¡Vamos Palencia! insisten en que esta ubicación supone un problema grave para la ciudad, tanto por su impacto en la calidad de vida de los vecinos como por las consecuencias medioambientales en el entorno del río Carrión. Desde ¡Vamos Palencia! subrayan que cada martes, tras la celebración del mercadillo, las márgenes del río van acumulando residuos. “Basta con dar un paseo por la zona para comprobarlo. El aire se lleva los plásticos y papeles que acaban en el río, pero también hay perchas y cajas de fruta que no mueve el viento”, lamentan.

El grupo señala que no se trata de una cuestión puntual ni de falta de normativa, sino de una acumulación sistemática de restos —plásticos, cartones, perchas, latas, restos de comida— que acaban afectando directamente a un espacio natural como es la ribera del río. La denuncia no es nueva. Además, se suman otras quejas: los cortes de tráfico, la supresión de plazas de aparcamiento en una zona ya saturada, y la afección directa a algunos negocios. Más de 1.500 vecinos han firmado ya su rechazo y algunos comercios de la zona aseguran haber notado una bajada en su actividad. Aun así, la ordenanza propuesta por el equipo de Gobierno mantiene la ubicación sin cambios. “No entendemos la necesidad de hacer tres mercadillos en tres ubicaciones distintas cada semana. Las otras dos cuentan con informes favorables y no hay oposición por parte de los vecinos”, añaden desde ¡Vamos Palencia!, que propone reducir a dos los emplazamientos o concentrar la actividad en aquellos que no generen conflictos vecinales ni medioambientales. Además recuerdan que la ubicación en La Julia se planteó como una solución provisional y lleva ya 14 años en los que la población de esa zona, y las necesidades, han ido cambiando. En el Pleno de este miércoles, el Ayuntamiento votará un texto que, de momento, no convence a una parte importante de la ciudadanía. Desde ¡Vamos Palencia! piden sensatez y diálogo. “No es una cuestión de estar en contra del mercadillo, sino de ubicarlo de manera sostenible y respetuosa con los vecinos y con el medio ambiente. El río no puede seguir pagando esta factura cada martes".