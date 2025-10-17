¡Vamos Palencia! acusa al PSOE y al PP de "arruinar" la ciudad con sus enfrentamientos políticos

(ICAL) El grupo municipal ¡Vamos Palencia! acusó hoy al PP y al PSOE de "arruinar" la ciudad con sus enfrentamientos políticos, “dejando a los palentinos atrapados en una parálisis que impide cualquier avance”. La formación localista reclamó diálogo y consenso para romper el ciclo de "arrogancia y opacidad" que, según denunciaron, “marcó la gestión” de ambos partidos durante años.

"Primero lo sufrimos como ciudadanos y ahora, desde dentro del Ayuntamiento, lo comprobamos con más crudeza", afirmó la formación mediante un comunicado. En el mismo, ¡Vamos Palencia! enumeró casos históricos como la venta ilegal de parcelas en el Sector 8 y la deuda acumulada en la calle Jardines, que atribuyeron directamente a la "nefasta gestión" de PP y PSOE.

Según el partido localista, el detonante actual es la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El PP la impulsó en su día, junto a Ciudadanos, "sin consultar ni escuchar a la ciudadanía". Ahora, el PSOE, liderado por la alcaldesa, repite el error. "De la noche a la mañana, decidió cerrar las calles Don Sancho y La Cestilla, sin avisar ni dialogar con vecinos ni comerciantes". Esta medida "unilateral generó protestas y caos en el centro histórico”.

Aseguraron que el PP, desde la oposición, "se acomoda sin presentar moción de censura, pese a las demandas de sus votantes, y usa el conflicto como arma política". Para ¡Vamos Palencia!, el saldo es el de "una ciudad bloqueada, atrapada entre los intereses de dos partidos que han perdido la capacidad de escuchar".

Tras doce años de gobierno popular, ¡Vamos Palencia! critica al PSOE por mantener "la misma arrogancia, opacidad y desprecio por la participación ciudadana". Denuncian "mentiras sobre el estado real de la ciudad, una gestión desastrosa y ninguna visión de futuro".

Finalmente, el grupo prevé "dos años más de parálisis y enfrentamiento" y se compromete a sensibilizar a los palentinos. "Ni al PP ni al PSOE les interesa el futuro de nuestra ciudad; otra forma de gobernar es posible", concluye el comunicado.