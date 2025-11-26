La UVa trae al Teatro Principal el concierto de Rufus T.Firefly

La Universidad de Valladolid, a través del Vicerrectorado del Campus de Palencia, organiza un concierto especial con una de las bandas más destacadas del panorama musical actual, Rufus T.Firelly.

La actuación tendrá lugar en el Teatro Principal de Palencia mañana jueves 27 de noviembre a las 21 horas, cuyas entradas se pueden adquirir al precio de 10 euros (5 euros para miembros UVa). Esta actuación ha contado con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia.

Rufus es una formación reconocida en la escena indie nacional, caracterizada por su sonido envolvente y letras profundas. Con varios discos aclamados por la crítica, han participado en festivales de referencia y cuentan con una sólida base de seguidores. Su propuesta combina influencias del rock alternativo y la electrónica, ofreciendo una experiencia única en directo.