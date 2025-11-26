Cultura

La UVa trae al Teatro Principal el concierto de Rufus T.Firefly

Las

Onda Cero Palencia

Palencia |

Rufus T. Firefly
Rufus T. Firefly | Onda Cero

La Universidad de Valladolid, a través del Vicerrectorado del Campus de Palencia, organiza un concierto especial con una de las bandas más destacadas del panorama musical actual, Rufus T.Firelly.

La actuación tendrá lugar en el Teatro Principal de Palencia mañana jueves 27 de noviembre a las 21 horas, cuyas entradas se pueden adquirir al precio de 10 euros (5 euros para miembros UVa). Esta actuación ha contado con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia.

Rufus es una formación reconocida en la escena indie nacional, caracterizada por su sonido envolvente y letras profundas. Con varios discos aclamados por la crítica, han participado en festivales de referencia y cuentan con una sólida base de seguidores. Su propuesta combina influencias del rock alternativo y la electrónica, ofreciendo una experiencia única en directo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer